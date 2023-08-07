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ЦСКА снизил цену Зайнутдинова с 6-6,5 млн евро до 4-4,5 млн. «Бешикташу» интересен хавбек (Sports.kz)

ЦСКА снизил цену Зайнутдинова с 6-6,5 млн евро до 4-4,5 млн. «Бешикташу» интересен хавбек (Sports.kz)

«Бешикташ» все еще заинтересован в подписании казахстанского полузащитника, и московский клуб решил снизить финансовые запросы, чтобы приблизить трансфер.

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