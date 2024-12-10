Концерты Альбины Джанабаевой начали отменять в Европе из-за отсутствия спроса

Выступления певицы Альбины Джанабаевой начали отменять в Европе из-за отсутствия спроса на билеты. Как сообщает SHOT со ссылкой на организаторов, накануне по этой причине сорвалось проведение сольного концерта артистки в испанском Аликанте.
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