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Концерты Альбины Джанабаевой начали отменять в Европе из-за отсутствия спроса

Концерты Альбины Джанабаевой начали отменять в Европе из-за отсутствия спроса

Выступления певицы Альбины Джанабаевой начали отменять в Европе из-за отсутствия спроса на билеты. Как сообщает SHOT со ссылкой на организаторов, накануне по этой причине сорвалось проведение сольного концерта артистки в испанском Аликанте.

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