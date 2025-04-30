Казахстан сможет закупать энергию из Таджикистана с Рогунской ГЭС

Соглашение, позволяющее поставлять электроэнергию с Рогунской ГЭС в Таджикистане в Казахстан, заключили правительство Казахстана и Таджикистана, соответствующее постановление правительства Казахстана опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов «Эдилет» в Казахстане, сообщает 30 апреля агентство NUR.