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Казахстан сможет закупать энергию из Таджикистана с Рогунской ГЭС

Казахстан сможет закупать энергию из Таджикистана с Рогунской ГЭС

Соглашение, позволяющее поставлять электроэнергию с Рогунской ГЭС в Таджикистане в Казахстан, заключили правительство Казахстана и Таджикистана, соответствующее постановление правительства Казахстана опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов «Эдилет» в Казахстане, сообщает 30 апреля агентство NUR.

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