Сомнолог Кудинов: в начале учебы не следует компенсировать недосып дневным сном

Перевести ребенка с летнего режима сна на школьный можно без серьезных проблем, если подготовку начинать за неделю до начала учебного года.
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