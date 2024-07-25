Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём сотрудника органов следствия РФ

Уважаемые сотрудники органов следствия! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Работа следователя требует большой самоотдачи, обширных и всесторонних знаний, эрудиции, а также таких человеческих качеств, как принципиальность и бескомпромиссность.