Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём сотрудника органов следствия РФ

Уважаемые сотрудники органов следствия! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Работа следователя требует большой самоотдачи, обширных и всесторонних знаний, эрудиции, а также таких человеческих качеств, как принципиальность и бескомпромиссность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии