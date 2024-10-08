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Закон, порядок, государство

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Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова с Днем специальной пожарной охраны

Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова с Днем специальной пожарной охраны

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!Поздравляю вас с 77-й годовщиной образования специальных подразделений федеральной противопожарной службы России.

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