РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Собянин: столичный проект «Сделано в Москве» объединил более 7,5 тысячи компаний

Число компаний в проекте «Сделано в Москве» за четыре года превысило 7,5 тысячи, их продукция относится к 35 категориям.

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