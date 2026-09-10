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Пронедра

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В Финляндии цена на электроэнергию подпрыгнула в 6 раз

В Финляндии цена на электроэнергию подпрыгнула в 6 раз

Биржевая стоимость электричества в Финляндии 9 сентября вырастет в шесть раз. Причины резкого скачка — переход на 15-минутные интервалы, безветрие и остановка АЭС «Олкилуото-3».

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