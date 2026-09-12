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ИИ ускоряет совершенствование самого себя — глава Anthropic предложил «нажать на тормоз» ради безопасности человечества

ИИ ускоряет совершенствование самого себя — глава Anthropic предложил «нажать на тормоз» ради безопасности человечества

По прогнозу Дарио Амодеи, если нынешние темпы развития ИИ сохранятся, «Скайнет» может появиться в течение 6-12 месяцев Глава Anthropic Дарио Амодеи призывает замедлить развитие самых мощных систем искусственного интеллекта, чтобы технологии безопасности успевали за ростом возможностей моделей.

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