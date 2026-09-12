ИИ ускоряет совершенствование самого себя — глава Anthropic предложил «нажать на тормоз» ради безопасности человечества

По прогнозу Дарио Амодеи, если нынешние темпы развития ИИ сохранятся, «Скайнет» может появиться в течение 6-12 месяцев Глава Anthropic Дарио Амодеи призывает замедлить развитие самых мощных систем искусственного интеллекта, чтобы технологии безопасности успевали за ростом возможностей моделей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым