ИИ ускоряет совершенствование самого себя — глава Anthropic предложил «нажать на тормоз» ради безопасности человечества

По прогнозу Дарио Амодеи, если нынешние темпы развития ИИ сохранятся, «Скайнет» может появиться в течение 6-12 месяцев Глава Anthropic Дарио Амодеи призывает замедлить развитие самых мощных систем искусственного интеллекта, чтобы технологии безопасности успевали за ростом возможностей моделей.