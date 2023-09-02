Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Пол о «Больших шлемах»: «На них выходные – это не выходные. Ты каждый день пашешь, чтобы привести тело в рабочее состояние»

Он вышел в четвертый круг US Open. «Это постоянно борьба со своим телом. Если бы не было дней между матчами, уровень сильно бы упал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх