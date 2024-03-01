50% человек, которые нас находят и спрашивают, чем помочь СВО, говорят, что даже и не думали о необходимости помогать.
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50% человек, которые нас находят и спрашивают, чем помочь СВО, говорят, что даже и не думали о необходимости помогать.