Анализ результатов применения российскими военными высокоточного оружия подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, полученные Киевом от стран Запада.
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