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Журнал «Профиль»

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Удары 11 июля подтвердили возможности Вооружённых сил РФ поражать любые цели на Украине – Минобороны

Удары 11 июля подтвердили возможности Вооружённых сил РФ поражать любые цели на Украине – Минобороны

Анализ результатов применения российскими военными высокоточного оружия подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, полученные Киевом от стран Запада.

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