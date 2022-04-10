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Выборы президента Франции: чем обернется для России победа Ле Пен над Макроном

Выборы президента Франции: чем обернется для России победа Ле Пен над Макроном

Выборы президента пройдут сегодня во Франции. Нынешний лидер страны Эммануэль Макрон уже не считается безоговорочным фаворитом — его соперница Марин Ле Пен, выступающая против НАТО и за отмену антироссийских санкций, сократила открыв от него до 1%.

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