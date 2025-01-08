Татьяна Монтян: Индия и Китай на грани войны. Дипломатический скандал

Территориальный спор между Индией и Китаем разгорается с новой силой: Нью-Дели выразил Пекину официальный протест в связи с созданием двух новых административных уездов в округе Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
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