Доктор Янг назвала 3 продукта, разрушающие сосуды

Лишний жир в организме может накапливаться быстрее, чем уходить, если есть хроническое воспаление. "Состояние хронического воспаления – одна из неочевидных причин безуспешного снижения веса", - пишет эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале.
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