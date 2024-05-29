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Доктор Янг назвала 3 продукта, разрушающие сосуды

Доктор Янг назвала 3 продукта, разрушающие сосуды

Лишний жир в организме может накапливаться быстрее, чем уходить, если есть хроническое воспаление. "Состояние хронического воспаления – одна из неочевидных причин безуспешного снижения веса", - пишет эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале.

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