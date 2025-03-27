Mazda сокращает модельный ряд: компания откажется от популярного в России седана

Mazda до конца текущего года окончательно откажется от производства и продаж четырех своих моделей. Речь идет о хэтчбеке Mazda 2, кроссовере CX-3, популярном в России седане Mazda 6, а также электрическом вседорожнике MX-30.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии