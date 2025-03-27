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5koleso.ru

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Mazda сокращает модельный ряд: компания откажется от популярного в России седана

Mazda до конца текущего года окончательно откажется от производства и продаж четырех своих моделей. Речь идет о хэтчбеке Mazda 2, кроссовере CX-3, популярном в России седане Mazda 6, а также электрическом вседорожнике MX-30.

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