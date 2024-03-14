Выборы 2024: где голосовать, если временная регистрация

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С 15 по 17 марта 2024 года пройдут выборы президента Российской Федерации. Отдать свой голос за кандидата может каждый гражданин России, достигший ко дню голосования 18 лет, а также включенный в списки избирателей.

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