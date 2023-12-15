В Китае спущен на воду четвёртый универсальный десантный корабль проекта 075

В Китае спущен на воду четвертый универсальный десантный корабль (УДК) проекта 075. Церемония прошла 14 декабря 2023 года на верфи китайского судостроительного предприятия Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group в Шанхае.