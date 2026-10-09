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Хлебушек без печки и ухвата: выпекаю такой почти каждый день. Рецепт для тех, кто не любит хлопоты

Это самый простой дрожжевой хлеб в моей кулинарной книге. Ничего не нужно вымешивать, формовать. Смешать вилкой, подождать пока тесто подойдет — и в духовку.

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