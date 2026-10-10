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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферреро о возможности стать тренером Синнера: «Не могу закрывать для себя эту дверь – хотя есть люди, которые сказали бы, что это неэтично»

Хуан Карлос Ферреро поделился мыслями о возвращении в тур в роли тренера. Ранее испанец, работавший с Карлосом Алькарасом , заявил, что хочет это сделать в 2027-м.

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