Боррель предупредил об измененном отношении ЕС к правде после победы Трампа

Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа изменит отношение в Европе к правде, заявил глава дипслужбы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель в среду, 13 ноября, во время слушаний в Европарламенте (ЕП), посвященных отношениям ЕС и США на фоне результатов выборов в Соединенных Штатах.
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