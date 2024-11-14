Боррель предупредил об измененном отношении ЕС к правде после победы Трампа

Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа изменит отношение в Европе к правде, заявил глава дипслужбы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель в среду, 13 ноября, во время слушаний в Европарламенте (ЕП), посвященных отношениям ЕС и США на фоне результатов выборов в Соединенных Штатах.