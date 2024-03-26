Китай призвал правительство Парагвая встать на правильную сторону истории

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- Правительство Парагвая должно встать на правильную сторону истории, вместо того чтобы играть словами и использовать лазейки, заявил в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.
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