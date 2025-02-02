Модернизация военно-морской британской базы Клайд. Строительство новых плавучих доков

База Клайд с воздуха. На заднем плане виден эллинг для ремонта подлодок. Фото Минобороны Великобритании В настоящее время все подводные силы Королевского военно-морского флота Великобритании развёрнуты на военно-морской базе Клайд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии