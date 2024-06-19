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Михаил Горбачев: каким образом мальчик, когда-то усердно ощипывавший гусей для немецких солдат, пришел к власти, и кто ему помог

Михаил Горбачев: каким образом мальчик, когда-то усердно ощипывавший гусей для немецких солдат, пришел к власти, и кто ему помог

243K прочитали С деятельностью этого политика связано все, что с нами произошло в 80-е, да, наверное, и в 90-е годы прошлого века.

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