«Мы усыновили этого песеля», «мой котосын», «мамина булочка», «сыночка-корзиночка» — такими подписями под снимками и роликами с домашними любимцами сегодня никого не удивить.
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