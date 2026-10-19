В честь Дня образования криминалистической службы редакция «Тульских новостей» поговорила со следователем-криминалистом Александром Чурсиным, который рассказал о тонкостях своей профессии, раскрытии преступлений прошлых лет и о том, что сегодня лежит в «чемоданчике» криминалиста.
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