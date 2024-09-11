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Харрис заявила, что передала Зеленскому разведданные перед началом СВО

Харрис заявила, что передала Зеленскому разведданные перед началом СВО

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским незадолго до начала российской спецоперации рассказала ему подробности информации, добытой американской разведкой.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Перед выборами можно говорить и чесать по ушам все что угодно!!!
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