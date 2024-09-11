Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским незадолго до начала российской спецоперации рассказала ему подробности информации, добытой американской разведкой.
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