Военэксперт Шкурлатов: налеты дронов на регионы РФ не являются прощупыванием ПВО

Эксперты утверждают, что с помощью массированных налетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Киев изучает возможности российских систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы потом нанести удары западными ракетами.
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