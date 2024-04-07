Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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