Почему пришельцы похищают людей на примере пропажи 4-х друзей в 2003 году

На протяжении десятков лет тема похищений инопланетянами была источником интриг и загадок. Некоторым людям было известно, что их забирали против их воли, но возвращали с воспоминаниями о странных экспериментах и необычных встречах.
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