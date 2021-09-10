Комсомольская правда

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Политолог оценил решение Киева продолжить борьбу с «Северным потоком -2»

Политолог оценил решение Киева продолжить борьбу с «Северным потоком -2»

Политолог Юрий Светов оценил заявление Киева продолжить борьбу с «Северным потоком-2». Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров отметил, что Украина продолжит выступать против газопровода даже после его запуска.

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