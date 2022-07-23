Генеральний секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейєсус Глава ВООЗ оголосив спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією У світі вже зареєстровано понад 16 тисяч випадків зараження цим захворюванням, починаючи з травня цього року Генеральний секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейєсус в суботу оголосив спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією у сфері громадської охорони здоров'я, що […] Сообщение Глава ВООЗ оголосив спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.