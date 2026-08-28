Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Специальная военная операция на Украине завершится с полным достижением всех целей, обозначенных президентом Владимиром Путиным, и обеспечением безопасности России.
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