Замсекретаря Совбеза Венедиктов: Россия никому не навязывает свой образ жизни

Россия не строит коалиции против других государств, в то же время США использует свои альянсы против конкурентов, так как союзники для Вашингтона являются лишь расходным материалом, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
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