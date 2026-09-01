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Царьград

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Запорожская АЭС остаётся без электроснабжения уже 13 дней

Запорожская АЭС остаётся без электроснабжения уже 13 дней

Запорожская АЭС на 13-й день остается без внешнего электроснабжения. Линия "Ферросплавная-1" повреждена на Киево-контролируемой территории.

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