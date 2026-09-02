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НАША ЛОСИНКА

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125 мастер-классов, 60 лекций и 879 московских плюшек: как «Московское долголетие» отметит День города

125 мастер-классов, 60 лекций и 879 московских плюшек: как «Московское долголетие» отметит День города

День рождения столицы москвичи серебряного возраста отметят на тематических квизах, мастер-классах и в душевных литературных гостиных.

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