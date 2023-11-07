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Ян Гагин объяснил отказ Зеленского от выборов: "За ним сразу придёт прокуратура"

Ян Гагин объяснил отказ Зеленского от выборов: "За ним сразу придёт прокуратура"

В ДНР объяснили, почему выборы на Украине опасны для президента Владимира Зеленского.Президент Украины Владимир Зеленский отменил проведение выборов в стране, поскольку в случае неизбежного проигрыша за ним придут представители прокуратур из четырех стран.

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