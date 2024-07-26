Если летом в вас просыпается не только ландшафтный дизайнер, но и креативный огородник, советуем внимательно прочитать наш материал, чтобы случайно не посадить на участке то, за что могут потом посадить вас!

Дома под Санкт-Петербургом. Ландшафтный проект бюро МОХ. Мы проверили законодательство и составили список растений, которые запрещено размещать в загородном доме или доме – в противном случае с вами разберутся компетентные органы.
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