stroimdom21
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stroimdom21

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Если летом в вас просыпается не только ландшафтный дизайнер, но и креативный огородник, советуем внимательно прочитать наш материал, чтобы случайно не посадить на участке то, за что могут потом посадить вас!

Если летом в вас просыпается не только ландшафтный дизайнер, но и креативный огородник, советуем внимательно прочитать наш материал, чтобы случайно не посадить на участке то, за что могут потом посадить вас!

﻿﻿Дома под Санкт-Петербургом. Ландшафтный проект бюро МОХ. Мы проверили законодательство и составили список растений, которые запрещено размещать в загородном доме или доме – в противном случае с вами разберутся компетентные органы.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Ненадо пугать народ, как сажали так и будут сажать растительную культуру!
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