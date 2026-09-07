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Царьград

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София Ротару вернулась в Киев: Первое фото с заведёнными за спину руками

София Ротару вернулась в Киев: Первое фото с заведёнными за спину руками

79-летняя София Ротару, в последние годы преимущественно живущая на своей итальянской вилле, приехала в Киев.

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