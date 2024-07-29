Думскроллинг лишает людей смысла жизни

Люди — живые существа и живут во многом только благодаря тому, что ставят цели на перспективу. Это наполняет жизнь смыслом, заставляет идти к выполнению сравнительно небольших задач для достижения небольших целей, чтобы в будущем достичь главного, что было задумано на заре взросления.