Восемь человек остаются в тяжелом состоянии после взрыва в петербургском кафе

Восемь человек после взрыва в кафе в Петербурге находятся в больницах в тяжелом состоянии, остальные пациенты — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном, 9 человек отпущены на амбулаторное лечение, сообщает РИА Новости со ссылкой на властей.