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Восемь человек остаются в тяжелом состоянии после взрыва в петербургском кафе

Восемь человек остаются в тяжелом состоянии после взрыва в петербургском кафе

Восемь человек после взрыва в кафе в Петербурге находятся в больницах в тяжелом состоянии, остальные пациенты — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном, 9 человек отпущены на амбулаторное лечение, сообщает РИА Новости со ссылкой на властей.

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