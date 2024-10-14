Профильный комитет ГД одобрил проект о установлении МРОТ в размере 22 440 рублей

Профильный комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил законопроект, согласно которому в РФ устанавливается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 22 440 рублей с 1 января 2025 года.
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