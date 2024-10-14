Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    меры надо к родителям принимать(штраф в плоть до лишения родительских прав) ,которые это поощряют и разрешают и пропл...Депутат и певец М...
  • Eduard
    Её не понять,тр нормально говорит,то мутит чтонто!Мне властт в Грузии нравится,они реалисты!Президент Зурабиш...
  • Eduard
    Гоните нечисть с нашей земли!Пушилин: ВС РФ ос...

Профильный комитет ГД одобрил проект о установлении МРОТ в размере 22 440 рублей

Профильный комитет ГД одобрил проект о установлении МРОТ в размере 22 440 рублей

Профильный комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил законопроект, согласно которому в РФ устанавливается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 22 440 рублей с 1 января 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх