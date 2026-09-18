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Продолжительность REM и глубокого сна связали с риском десятков заболеваний

Продолжительность REM и глубокого сна связали с риском десятков заболеваний

Новое масштабное исследование с участием почти 100 000 человек показало: качество сна — его фазовый состав — имеет не меньшее значение для здоровья, чем суммарное время в постели.

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