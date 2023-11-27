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Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах

Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах

Как было отмечено ранее, специальная военная операция на Украине, вернее, ее неожиданное для большинства перерастание в широкомасштабную кровопролитную войну, стало сильнейшим стрессом не только для ВС РФ, но и для всего российского общества.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Самое главное чтобы начальную военную подготовку вели военные (пусть и запаса) а не переученные физруки.
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