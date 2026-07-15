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Афины (WTA). 2-й круг. Саккари сыграет с Дарт, Циньвэнь Чжэн – с Мичич, Паркс встретится с Хонтамой, Бейлек – с Таггер

Мария Саккари сыграет с Хэрриет Дарт во втором круге в Афинах. Сетка турнира здесь . Vanda Pharmaceuticals Athens Open Афины, Греция 13 – 19 июля 2026 WTA 250 Призовой фонд – 246 388 евро Открытые корты, хард Второй круг.

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