Заселение нового дома по реновации в районе Люблино начнется в августе

В Люблине готовят к заселению новый дом по программе реновации на Краснодонской улице. Ориентировочно с середины августа туда начнут переезжать жители шести соседних пятиэтажек с Краснодарской и Таганрогской улиц.
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