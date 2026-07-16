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Мое Люблино

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Заселение нового дома по реновации в районе Люблино начнется в августе

Заселение нового дома по реновации в районе Люблино начнется в августе

В Люблине готовят к заселению новый дом по программе реновации на Краснодонской улице. Ориентировочно с середины августа туда начнут переезжать жители шести соседних пятиэтажек с Краснодарской и Таганрогской улиц.

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