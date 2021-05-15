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“Клоун” – Тимати заплакал после откровений Решетовой о причинах их расставания

“Клоун” – Тимати заплакал после откровений Решетовой о причинах их расставания

“Клоун” – Тимати заплакал после откровений Решетовой о причинах их расставания Маша МедведеваНакануне Анастасия поведала о несчастной жизни рядом с рэпером Анастасия Решетова, Тимур Юнусов, paparazzi.

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