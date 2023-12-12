Невролог Акарачкова: самостоятельный прием глицина может усугубить проблему

Прием глицина может помочь при тревоге и стрессе. При этом дозировка препарата зависит от изначального запроса, так как в некоторых случаях нервной системе человека не нужна дополнительная стимуляция, рассказала доктор медицинских наук, невролог Елена Акарачкова.
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