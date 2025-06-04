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Царьград

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16-летний подросток задержан за подготовку поджога локомотива в Кузбассе

16-летний подросток задержан за подготовку поджога локомотива в Кузбассе

В Кузбассе задержан 16-летний подросток, планировавший поджог локомотива на станции Прокопьевск. При аресте у него обнаружены горючая жидкость и балаклава.

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