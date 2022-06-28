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Спутники по контролю за погодой в Арктике обойдутся в 45 млрд рублей

Спутники по контролю за погодой в Арктике обойдутся в 45 млрд рублей

Минприроды оценило затраты на систему спутников для наблюдения за Арктикой. По подсчетам министерства, на реализацию программы, которая повысит качество прогноза погоды и ледовой обстановки на Северном морском пути, понадобится 44,2 млрд рублей.

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